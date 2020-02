Heiner Kranemann, CDU Ratsherr, Mitglied im Sozialausschuss und langjähriger gesundheitspolitischer Sprecher der CDU Fraktion im Rat, nutzte seinen Besuch am 04.02. um einen Einblick in die Abläufe innerhalb einer stationären Pflegeeinrichtung zu bekommen.

Zusammen mit der DRK Vorsitzenden Magdalene Sonnenschein, dem Geschäftsführer Dr. Martin Krause und der Einrichtungsleiterin Anja Walorczyk wurden aktuelle Themen der Pflegepolitik besprochen. „Die Zukunft der Pflege, hängt in erster Linie von der Bewältigung des aktuellen Fachkräftemangels ab“, so Dr. Martin Krause. „Dies sei momentan eine der größten Herausforderungen“, so auch Magdalene Sonnenschein. Die Nachfrage nach Pflegeleistungen ist ungebrochen hoch, was in erster Linie von demographischen Faktoren einer älter werdenden Bevölkerung abhängt. „In der DRK Einrichtung in Röhlinghausen wird gute Arbeit geleistet, die Mitarbeiter haben stets die Bedürfnisse der Bewohner im Blick“ so Heiner Kranemann, nachdem er mit Mitarbeitern der sozialen Betreuung an einem der vielen Angebote im Wohnbereich teilgenommen hat.

Auch aktuelle politische Themen wurden angesprochen. So möchte sich die Einrichtung in Röhlinghausen auch weiter in das Quartier öffnen. Ein aktueller Antrag im NRW-Landesprogramm „Miteinander und nicht allein“ (MAGS NRW) soll dazu die notwendigen Finanzmittel ermöglichen. Heiner Kranemann erkundigte sich auch nach dem Stand der Anbaumaßnahme. Im DRK Altenhilfezentrum entstehen derzeit 6 zusätzliche Einzelzimmer. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung Ende März und sind froh, wenn die Baustelle dann ein Ende findet“, so Anja Walorczyk. Im Juni begeht die Einrichtung zusammen mit der Tagespflege und dem Stadtteilzentrum ihr 25-jähriges Jubiläum. Ein echter Grund zu feiern, darin sind sich alle Beteiligten einig. (mk)