Berechtigungsscheine eingetroffen

Bundesregierung unterstützt durch eine weitere kostenlose Umverteilung an Schutzmasken Teile der Bevölkerung.

Die ersten Masken lagen bereits am Ende des alten Jahres in den Apotheken zum Abholen bereit.

Jetzt folgt die 2. Umverteilung für Januar und Februar (6 Masken) und anschließend ab Mitte Februar bis 15. April kann die letzte Ausgabe (6 Stück) eingelöst werden.

Lobenswert an dieser Aktion ist die weitere zusätzliche kostenlose Aufstockung durch verschiedene Apotheken.