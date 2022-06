Ein schwarzer Tag für die Meinungsfreiheit für die Journalisten/innen lange gekämpft haben.

London will Julian Assange in die USA ausliefern, doch der Wikileaks Gründer gibt noch nicht auf.

Vater und Bruder von Assange fordern deutsche Unterstützung.



Die doppelte Moral der Grünen, oder die Moral, die sie gerade brauchen.

In diesen Tagen wurde in GB entschieden, der WikiLeaks Gründer Julian Assange

wird in die USA ausgeliefert. Von der Grünen werteorientierten Politik höre ich leider keine Empörung. Vor einigen Monaten vernahm ich von Frau Baerbock und Herr Robert Habeck kurz die Forderung, Herr Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Damit war für die Grünen der Fall erledigt. Als der Kremlkritiker Nawalny von den russischen Schergen verhaftet und von der schamlosen russischen Gewaltjustiz verurteilt wurde, gab es direkt schwerwiegende Sanktionen und massenhaft Kritik. Das war auch richtig so. Die Kritik und Sanktionen erwarte ich auch für Herrn Assange von unserer Regierung, vor allem von den Grünen „Pazifisten“. Herr Julian Assange hat bereits mehr als 10 Jahre seines Lebens verloren, nur weil er wahrheitsgemäß über die schlimmen Verbrechen des US-Militärs berichtet hat, dabei mag es Fehler gegen haben. Menschlich vorwerfbare Straftaten wurden allesamt wegen bewiesener Unschuld fallen gelassen.

Ehrliche Moral ist nicht teilbar und gilt für alle.