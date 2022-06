Kurz vor Beginn der Sommerferien unternahmen Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Otto-Hahn-Gymnasiums einen Ausflug in den nordrheinwestfälischen Landtag.



Bei einer Rundtour durch das 1988 am Düsseldorfer Rheinufer erbaute Landtagsgebäude erhielten sie Einblicke in den parlamentarischen Alltag. Im Anschluss tauschten die Jugendlichen ihre gewonnenen Eindrücke mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Alexander Vogt (SPD) aus.

Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre

Im Gespräch mit dem Politiker aus Herne diskutierten sie über Werdegänge in der Berufspolitik und die Bedeutung einer Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre - auch in Bezug auf die vergangene NRW-Landtagswahl im Mai. Sowohl für Alexander Vogt und als auch für die Jugendlichen habe sich der Besuch als ein spannender Austausch vor der Sommerpause gestaltet, so der Fraktionsvorsitzende in einer Presseinformation.