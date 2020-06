Deutsche Schweinerei Zerlegebetriebe.



Verantwortungslose Ausbeutung der Mitarbeiter/innen.



Empathie bei den Milliardären oder gar Solidarität mit ihren Arbeiter/innen, völlig undenkbar.

Ein Betrieb ist besonders verantwortungslos mit den Menschen umgegangen. Schuften für einen Hungerlohn und in Bruchbuden untergebracht. Aber der feine Herr wollte nicht alle Schweinerei Betriebe unter Generalverdacht sehen, besonders nicht den schlimmsten Betrieb. Corona zeigt ganz deutlich die Fehlentscheidungen in den Jahren 1998 – 2005. Wer hat denn da regiert? Auch wurde unter der heutigen Kanzlerin leider nichts verbessert. Die Armen sind arm geblieben und die Millionäre haben sich vermehrt. Wie schön, dass mit den so billigen Lebensmitteln Milliarden Euros auf dem Rücken der Erzeuger und der Tiere verdient werden kann.

Das muss sich ändern, aber nicht gleich wieder zulasten der Verbraucher.

Aber was soll es, der Verbraucher trägt an allem die Schuld.

Und sofort schreien einige populistische Minister/innen und Politiker/innen nach Mindestpreisen für Fleisch, also nach staatlich verordneten Preisen. Weg mit der Marktwirtschaft und her mit der Planwirtschaft. Ich kaufe Fleisch nur an der Frischfleischtheke und bezahle, was verlangt wird. Nicht alle Verbraucher können oder wollen sich das leisten, es sollte ihnen auch erlaubt sein. Die Preise für Obst und Gemüse sind um nahezu 8% gestiegen, soll hier auch staatlich eingegriffen werden, vermutlich nicht?