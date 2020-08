Moormuseum bei Geeste,

eines der größten Moormuseen in Europa, im Emsland zwischen Lingen und Meppen gelegen, bietet dem Besucher ob jung oder alt in zwei modernen Gebäuden mit über 2500 m² Ausstellungsfläche einen tiefen detaillierten Einblick in die Entstehungsgeschichte der Moore und seiner Kultivierung.

Ein weiteres Highlight ist das über 30 Hektar große Außengelände mit seiner renaturierten Hochmoorfläche die gern zum Entspannen zu Fuß aber auch mit der Feldbahn einen weiteren Reiz zum Erkunden bietet.