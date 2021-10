GE. Am Sonntag, 17. Oktober, treten die Black Barons im Horststadion zu ihrem letzten Saisonspiel an.

Gegen die Rheine Raptors geht es um Platz 2, was am Ende eine zufriedenstellende Platzierung wäre. Die Barons sind hoch motiviert, wollen die Hinspielniederlage vergessen machen und möchten den eigenen Zuschauern noch mal was zeigen.

Zahlreiche Attraktionen

Die Herner Band Arbeitstiere wird nicht nur die Halbzeitshow rocken, sondern auch noch vor dem Spiel ein Musik-Video zu dem Black Barons Song drehen. Natürlich werden auch wieder die Cheerleader des BTC Claws für Stimmung sorgen und die Barons und die Arbeitstiere unterstützen.

Bei der Fa. Frist Down Bonzo wird es Football- und Fan Artikel zu kaufen geben. Mit Bonzo hat man sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, jeder Zuschauer der ein Black Barons T-Shirt oder Pulli kauft, bekommt eine Eintrittskarte für ein Heimspiel im nächsten Jahr geschenkt. Für das leibliche wohl wird wieder Oskar Steinmeister sorgen, auch einen Stand mit Kaffee und Kuchen wird es wieder geben.

Kick off ist um 15,00 (Einlass ab 13,30). Tickets gibt es direkt vor Ort, oder unter Tickets-Herne-black barons.de