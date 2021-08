Nachdem die Senioren gegen starke Mindener einen Punkt erkämpft haben, starteten nun auch die U10 und U13 in die Saison. Die U10 besiegte die Assindia Cardinals mit 36:18 und unterlagen den Cologne Crocodiles knapp mit 37:24. Auch die U13 trat zu ihrem ersten Turnier an, zwar konnte gegen Wuppertal und Mülheim nicht gewonnen werden, aber darum ging es bei der neuformierten Truppe auch nicht. Beide Juniorenteams spielen in Turnierform.

Mit der Provinzial Versicherungs-Agentur Eisele & Groß haben die Barons einen neuen Partner für die Jugend-Abteilung gefunden. Der zweite neue Sponsor ist die Bauunternehmung Malic, die den Barons 2 Container zur Aufbewahrung von Trainingsmaterial spendeten.

Die guten Nachrichten reißen nicht ab. So verstärkt ab sofort Rene Piecha das Running Back Team um Maximilian Weitz, Manuel Krafzik, Jean Pascal Köhler, Dustin Köhler und Jan Gabryszczak. Er spielte bereits von 2017-2019 für die Barons und kehrt jetzt aus der GFL 2 von den Assindia Cardinals zurück nach Herne. Rene ist für seine physische Spielweise und für seine Powerläufe bekannt. “Wir freuen uns, dass wir unsere schon sehr gut besetzte Unit nochmal mit einem so erfahrenen Spieler verstärken konnten“. Sagte Head Coach Kai-Uwe Weitz.

05.09. um 15,00 (Einlass um 14,00) ist es endlich soweit das erste Heimspiel im neuen Horststadion. Der ganze Verein freut bereits riesig auf diesen Tag. Es soll ein Event für die ganze Familie werden. Graf Hotte, Sina, Tobias Stiebling und die Claws sorgen für Stimmung, Oskar Steinmeister für Speis und Trank und das KiJuPa für eine Kinderbetreuung. Die Black Barons wollen an diesem Tag ein großes Fest feiern, also kommt vorbei und feiert mit.