Zahlen sind etwa Unpersönliches, besonders dann, wenn sie Wohnbereiche benennen, in denen innerhalb einer Altenpflegeeinrichtung Senioren leben. Das dachten sich auch Mitarbeiter und Bewohner des DRK-Hauses am Flottmannpark. Als dann die ehemaligen Wohnbereiche eins bis fünf organisatorisch zu drei Wohnbereichen zusammengefasst und renoviert wurden, gab's neue Namen: die Wohnebene im Erdgeschoss wurde nach dem Stadtteil Sodingen umbenannt, Baukau liegt im ersten Obergeschoss, Crange im zweiten.

Das Stadtarchiv stellte Bildmaterial zu Verfügung, durch eine Förderung des Ministeriums für Heimat, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte die Firma SignArt Service aus Herne Fotowände drucken.

Die Umbenennung der Bereiche wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation in einem beschaulichen Rahmen mit Vertretern der Einrichtung, der Bewohner, der Geschäftsführung und des Vorstandes begangen. Diese Neuerung bietet den Bewohnern eine bessere Orientierung durch die Heimatverbundenheit, das Deutsche Rote Kreuz stärkt das Haus am Flottmannpark in seiner Rolle als Begegnungsstätte in zentraler Lage im Quartier Herne-Süd.