Spende von Vielfalt e.V. an die Integrative Kindertageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum Phantasia der Lebenshilfe Wanne-Eickel

Vielfalt spendet einen Wheely Rider. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine fliegende Untertasse, hat jedoch gewichtige Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten der benutzenden Kinder.

Der "Wheely Rider" ist ein besonderes Fahrzeug für den Schulhof. Die beiden großen Antriebsräder des Kinderfahrzeugs sind ähnlich wie bei einem Rollstuhl angeordnet. Vorne befindet sich zudem ein kleineres Stirnrad. Angetrieben wird das Trike mittels der Greifreifen an den Rädern. Ein großes Plus ist, dass die Reifen keine Speichen haben, in die Kinderfinger geraten könnten. Wenn die Kids das Dreirad in Bewegung setzen, trainieren sie die Arm- und Brustmuskulatur. Der "Wheely Rider" ist eine echte Herausforderung – wer ihn beherrschen will, der muss auch Köpfchen beweisen. Aber auch soziale Fähigkeiten werden gefördert, wenn Kinder lernen andere Kinder mit Einschränkungen besser zu verstehen, wenn diese sich in einem Rollstuhl fortbewegen müssen.

Im Bild zu sehen:

Heike Müller (Einrichtungsleitung), Lisa Köster (Erzieherin) und Anton Preissig (Vielfalt e.V.)