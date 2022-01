Statt ihre Geschäftspartner mit Kosten verbundene Weihnachtspostkarten zu bedenken, unterstützte die Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE) auch in diesem Jahr wieder eine karitative Einrichtung in ihrer Stadt.

Dieses Mal freute sich der Kinderschutzbund über eine Spende über 1.500 Euro. Den bereits im Vorfeld überwiesenen Betrag nutzte der Verein für seine alljährliche Geschenk-Aktion, die es bedürftigen Familien ermöglicht, ihren Kindern ein Geschenk unter der Weihnachtsbaum zu legen.

„Als Logistikunternehmen sind wir von den wirtschaftlichen Folgen, wie wir sie an so vielen Stellen sehen, weitestgehend verschont geblieben. Daher wollten wir zum Ende des Jahres unbedingt etwas zurückgeben“, betont WHE-Geschäftsführer Mirko Strauss, der den symbolischen Spendenscheck auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke-Tochter am Westhafen an Schatzmeisterin Rosemarie Nowak übergab.