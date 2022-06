Zum Sonne tanken muss man jetzt nicht mehr in die Ferne schweifen: Die Elektro-Azubis der Stadtwerke installierten ein Solarmodul an den öffentlichen Schnell- und Normalladesäulen am Grenzweg.

„Zugegeben: Die Anlage ist eher für die Kurzstrecke“, sagt André Lückenbach, der bei den Stadtwerken für die Elektroniker-Ausbildung verantwortlich ist, mit einem Augenzwingern. Denn die Stromproduktion des kleinen Solarmoduls auf der Überdachung der beiden Ladesäulen reicht zum Vollladen nicht aus. Für die komplette Batterieladung sorgt nach wie vor der Ökostrom der Stadtwerke.

Noch bis Ende September läuft bei den Stadtwerken die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2023. Mehr Informationen unter www.stadtwerkeherne.de/ausbildung.