Männer in Technik, Frauen in Sozialberufe - eigentlich Schnee von gestern. Die Anzahl erwerbstätiger Frauen ist fast so hoch wie die Erwerbsquote bei den Männern. Frauen sind aus einstigen Männer-Domänen nicht mehr wegzudenken: Busse und Züge werden von Frauen gelenkt, im Handwerk produzieren, installieren und reparieren Frauen und Männer Seite an Seite. In der IKT-Branche - Informationstechnik/-technologie und Telekommunikation -, der Schlüsselbranche für den digitalen Wandel, sind Frauen allerdings immer noch unterrepräsentiert und ihre Arbeitsverhältnisse weniger gefestigt.

Dabei müssen sich Frauen nicht hinter ihren männlichen Kollegen verstecken – ihre schulischen Leistungen und beruflichen Qualifikationen sprechen für sich. Hier kann die IKT-Branche in Zeiten fehlender Fach- und Nachwuchskräfte von motivierten, gut ausgebildeten Frauen profitieren. Immer mehr Frauen können sich eine Tätigkeit in der IKT-Branche vorstellen. Individuelle Karriereplanung und gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind weitere Pluspunkte, mit denen Unternehmen Frauen langfristig binden und ihre Potentiale für sich nutzen können.

Der neue Programmzweig im Förderprogramm unternehmensWert:Mensch, Women in Tech, unterstützt IKT-Unternehmen mithilfe geförderter Beratungsleistung beim Aufbau eines gleichstellungs- und ganzheitlich diversitätsorientierten Personalmanagements. Das Programm soll Frauen gezielt den Weg in zukunftsweisende Unternehmen der Informationstechnik und Telekommunikation ermöglichen und die Unternehmen bei der Umsetzung professionell unterstützen. Dafür stehen den Unternehmen akkreditierte Berater zur Seite, spezialisiert im Handlungsfeld Chancengleichheit und Diversity, um gemeinsam mit den Beschäftigten Strategien für eine diversitätsorientierte Personalpolitik der Chancengleichheit zu entwickeln.

Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme unter 43 Millionen Euro können die Förderung einmalig nutzen. Bis zu 15 Beratungstage können mit 80 % der anfallenden Beratungskosten von maximal 1.000 Euro pro Tag gefördert werden, bis zu 12.000 Euro insgesamt. Der Beratungsprozess wird gemeinsam mit den Beschäftigten durchgeführt. Die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) als Erstberatungsstelle informiert kostenlos zum Programmzweig und stellt den Beratungsscheck aus.

Kontakt: Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet, Business Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH, Sabine Backes-Aghte, Tel. 02323/925-124, e-mail aghte@herne.business. Weitere Infos: https://www.unternehmens-wertmensch.de/programmerweiterung/women-in-tech/