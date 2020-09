Bei einem Verkehrsunfall auf der Polsumer Straße ist am Mittwoch 15.20 gegenUhr ein 11-jähiges Mädchen verletzt worden.

Eine 42-jährige Autofahrerin aus Herten war in Richtung Scherlebeck unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen lief plötzlich ein Mädchen über die Straße. Dabei wurde die 11-Jährige vom Auto der 42-Jährigen erfasst und verletzt. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polsumer Straße war nach dem Unfall für etwa eine halbe Stunde gesperrt.