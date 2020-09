Auf der Beethovenstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag oder am Dienstagmorgen in zwei Baustellencontainer eingebrochen. Sie erbeuteten unter anderem einen Industriereiniger und einen Hochdruckreiniger.



Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte unter Tel. 0800/2361 111.