Auch am Donnerstag gab es einen Einruch in Herten. Eine Wohnung an der Hofstraße wurde am Donnerstag vormittags Ziel von Einbrechern.



Die unbekannten Täter brachen ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Sie nahmen Schmuck, Bargeld und einen Lautsprecher mit Sprachsteuerung mit.