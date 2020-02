Am Donnerstagnachmittag hebelten Einbrecher eine Wohnungstür in einem

Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die

Räume nach Beute.



Angaben dazu ob etwas gestohlen wurde können noch nicht

gemacht werden.

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmittag unberechtigt Zutritt zu einer

Wohnung an der Bozener Straße. Tür und Türrahmen wurden bei dem Einbruch

beschädigt. Die Täter flüchteten mit Bargeld.