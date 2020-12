Die Polizei sucht nach einem Rollerfahrer, der am Dienstagabend in einen Unfall verwickelt war. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Herten musste gegen 22.35 Uhr im Bereich Kurt-Schumacher-Straße/Resser Weg an der roten Ampel warten.



Plötzlich kam es zum Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer, der nach bisherigen Erkenntnissen ins Rutschen gekommen war und dann gegen das wartende Auto prallte. Beide Fahrer unterhielten sich zwar kurz, dann fuhr der Rollerfahrer aber davon. An dem Auto ist Sachschaden in Höhe von

etwa 500 Euro entstanden. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Rollerfahrer verletzt ist. Nach ihm wird gesucht. Er konnte folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 50 Jahre alt, dünn, grauer Bart, schwarze Bekleidung (Jacke und Hose). Der Rollerfahrer selbst oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem Rollerfahrer machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.