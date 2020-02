Am Mittwochmorgen fuhr um 8 Uhr eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Marl auf der Feldstraße. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn kam sie beim Bremsen ins Rutschen und kippte seitlich mit dem Fahrzeug weg.

Bei dem Sturz verletzte sich die Jugendliche leicht. Sie wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 200

Euro Sachschaden.