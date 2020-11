Am heutigen Mittwoch ( gegen 10:40 Uhr ) stieg ein unbekannter Mann über ein Schlafzimmerfenster in ein Reihenhaus am Grödener Weg ein. Er verschloss die Schlafzimmertür von innen und durchsuchte den Raum nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Eine Nachbarin konnte den Tatverdächtigen bei der Flucht fotografieren. Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß,schwarze Haare an den Seiten etwas kürzer, schlanke Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover (roter Streifen in Höhe der linken Hüfte), hellblaue Jeans,

weiße Sneaker mit schwarzem Muster an den Seiten, dunkle Mund-Nasen-Maske

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.