Kunst erleben, sich bewegen und dabei die eigene Stadt kennenlernen – all das macht das neue Modul der kostenlosen CityApp Herten möglich: Mit den „Kultur-Radtouren“ können Interessierte ab Juni Kunst im öffentlichen Raum erleben – mit dem Fahrrad, Roller oder auch zu Fuß. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Routen.

„Ich freue mich, dass die CityApp Herten damit noch eine weitere Funktion für die Nutzerinnen und Nutzer bietet“, so Bürgermeister Fred Toplak.

Eine Tour ist einfach und individuell planbar: Nutzerinnen und Nutzer können über das Smartphone in der CityApp Herten das Modul "Kultur-Radtouren" anklicken, eine der drei Routen auswählen und sich für die nördliche, die südliche oder die Bergbau-Tour entscheiden. Die Standorte der Skulpturen sind in der App angegeben und auf einer Karte eingezeichnet. Am beliebigen Ziel angekommen, gibt es in der App interessante Informationen zum Kunstwerk zu entdecken. "Hier verbinden sich virtuelles und reales Leben auf wunderbare Weise", freut sich Sylvia Seelert, Leiterin des Kulturbüros, die inhaltlich an der Entwicklung der neuen Funktion beteiligt war.

Zwei der Touren, die nördliche und die südliche, sind durch Anregung und Mithilfe der Initiative Stadt.Kunst entstanden. Bei der nördlichen Tour treffen Kirchenkunst, Bergarbeitertradition und Moderne aufeinander. Die südliche Tour verbindet Elemente der Innenstadt mit Kunstwerken im Hertener Süden. Wolfgang Seidel von der Initiative war schon beim Test der App begeistert: "Ich freue mich, dass unsere Anregung zu Kunstrouten aufgenommen wurden und dabei diese App entstanden ist." Zukünftig, wenn die Einschränkungen durch den Coronavirus aufgehoben wurden, möchte die Initiative auch gerne zu geführten Touren einladen.

Als dritte Route gibt es die Bergbautour. Hannah Danke, Mareike Donath und Lea Kappler, Kunstgeschichte-Studentinnen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, haben zusammen mit dem Kulturbüro Herten die Strecke erarbeitet. Vorbei an 17 Stationen geht der 30 Kilometer lange Rundweg entlang der großen Zechen vorbei an Kunstwerken und Relikten mit Bezug zur Bergbaugeschichte. "Mit Frühlingsbeginn wollen wir die Hertener Bürgerinnen und Bürger einladen, ihre Stadt auf dem Fahrrad zu erleben. Alles was benötigt wird, ist zum Beispiel ein Fahrrad, ein Smartphone und Lust auf neue Entdeckungen", Mareike Donath.

Interessierte können die kostenlose App direkt im Playstore (android) bzw. Appstore (iOS) herunterladen. Weitere Informationen zur CityApp Herten gibt es außerdem auf der städtischen Homepage.