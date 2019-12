[vorspann]Am Samstag ist es soweit: Der 14. Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup wird ausgespielt. Seit kurzem können Tickets für das Sport-Spektakel erworben werden. Karten kosten 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.[/vorspann]

Die Zuschauer dürfen sich auf Fußball der Extraklasse freuen. Das Eröffnungsspiel bestreiten der Regionalligist und Titelverteidiger TuS Haltern und Westfalenligist DSC Wanne-Eickel. Anstoß ist um 18 Uhr in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule. Tickets sind unter anderem beim Reisebüro Travelline, Kaiserstraße 251, und bei Teamsport Philipp, Am Stadion 30, in Recklinghausen erhältlich.

Skandar Soltane als bester U23-Spieler des Mitternachtscups aus dem vergangenen Jahr übernahm die Auslosung für das diesjährige Turnier der DJK Spvgg. Herten. Aber ausgerechnet sein Team die Spvgg. Erkenschwick loste der 21-Jährige in die Vorrundengruppe mit den wohl spielstärksten Teams.

Gruppe “Teamsport Philipp”: TuS Haltern (Titelverteidiger), DSC Wanne-Eickel, Spvgg. Erkenschwick, Viktoria Resse.

Gruppe ” Hertener Stadtwerke “: TuS Ennepetal, TuS 05 Sinsen, SV Wanne 11, DJK Spvgg. Herten.

Gruppe “Revue Palast“: SV Schermbeck, SV Sodingen, SSV Buer, BW Westfalia Langenbochum.

Die Inhaber von Eintrittskarten nehmen an einer Verlosung teil. Es werden zwei Tickets fürs kommende Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 verlost.