Wenn nichts geht, dann geht immer noch etwas. Corona hat uns ja alle fest im Griff: Hallentraining war nicht mehr möglich und das wirklich gute Training in freier Natur unter Leitung von Julia Klaus wurde ja auch nicht mehr gestattet. Also wurde nach einer neuen Lösung gesucht. Einige Schulen machen ja Hybrid-Unterricht, warum nicht die TG?

Bettina Heidenreich, unsere 1. Vorsitzende, hat den TGlern den Zugang zum online-Training mittels Zoom ermöglicht und Julia Klaus hat sich als virtuelle Übungsleiterin zur Verfügung stellt.

"Am 25.11., dem ersten online-Training waren 9 Mitglieder dabei, die bei sich zu Hause vor dem PC schwitzen durften. Das war toll. Neue Teilnehmer – wir dürfen bis 100 sein - können gern kommen, man muss ja nicht raus, zahlt als TG Mitglied nichts zusätzlich und hat ein super-Training. Ach ja, IT-Experte muss man nicht sein, der Zugang ist selbsterklärend, selbst für mich!!" meint Erika Springstub

25.11.2020