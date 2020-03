Erst vor wenigen Wochen hat die neue Boutique „Sitzt & Passt“ in der Hertener Innenstadt eröffnet und entpuppt sich bereits als Publikumsmagnet. Der Second-Hand-Laden des Deutschen Roten Kreuz bietet sehr gut erhaltene Kleidung zu fairen Preisen an.

"Der Laden soll auch und gerade Hertenerinnen und Hertenern mit wenig Geld den Einkauf in schönem Ambiente ermöglichen", so DRK-Geschäftsführer Ralph Hoffert. Das möchten die Hertener Stadtwerke unterstützen. Statt ihren Geschäftspartnern Geschenke zu machen, spenden die Stadtwerke zu Weihnachten an soziale Projekte in Herten. Diesmal ist die Wahl unter anderem auf die DRK-Boutique gefallen. "Wir unterstützen das DRK gerne mit 1.000 Euro beim Start in das erfolgreiche Projekt", erklärt Thorsten Rattmann, Geschäftsführer der Hertener Stadtwerke.

Im kleinen "Herten-Shop" neben der Kasse sind Artikel wie Herten-Taschen und Tassen mit Bergbau-Ampelmännchen erhältlich. "Die Bergmanns-Ampel im Schaufenster lockt viele in den Laden", verrät Gabriele van der Poel. Aber auch Anziehsachen locken in das Geschäft. "Einige Firmen spenden zum Beispiel Kleidung, die zurückgegeben wurde und deshalb nicht mehr für den Verkauf geeignet ist", erklärt Hoffert. "Auch die Ware, die wir von Privatpersonen bekommen, ist oft sehr hochwertig", weiß Gabriele van der Poel. Als hauptamtliche Kraft leitet sie die Boutique mit der Hilfe von über 20 Ehrenamtlichen.

"Herten-Shop ist ein Hingucker"

Der Laden an der Antoniusstraße Ecke Ewaldstraße hat dienstags und freitags von 10 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Menschen die das Projekt unterstützen möchten, können die Kleider spenden und diese im Laden oder in der DRK-Geschäftsstelle, Gartenstraße 56, abgeben.