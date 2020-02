Eine volle Kirche und 1.093,51 Euro Spendenerlös ist das Ergebnis des weihnachtlichen Mitsingkonzertes, das am 12. Januar in der Michaelskirche mit dem örtlichen Kirchenchor in Gelsenkirchen-Hassel stattfand. Über die Spende freut sich der Förderkreis der Palliativmedizin am Westerholter Gertrudis-Hospital. Nach dem Konzert gab es die Möglichkeit, sich bei einem umfangreichen Buffet zu stärken und auszutauschen.

Dr. Anette Borchert, Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie, Frührehabilitation und Palliativmedizin am Gertrudis-Hospital in Herten-Westerholt, zeigte sich dankbar für den großzügigen Scheck, den Chorleiterin Regina Naglav ihr überreichte: „Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Akteuren sowie Spendern, die damit die Ausbildung unserer Ehrenamtlichen und weitere Anschaffungen im Bereich unserer Palliativmedizin möglich machen – damit können wir der Zeit wieder mehr Leben schenken.“