Trotz des coronabedingten Ausfalls der „Sisters of Comedy“-Vorstellung im November 2020 haben etliche Besucherinnen ihre Eintrittsgelder nicht zurückverlangt und damit für einen guten Zweck gespendet: Nun konnte der Erlös, zusammen mit einer zusätzlichen, finanziellen Unterstützung der Volksbank Ruhr Mitte e.G., an das Frauenhaus in Herten übergeben werden.

Aynur Terzi, Patin der Veranstaltung und Organisatorin Bettina Hahn vom Kulturbüro übergaben die 785 Euro in Form eines Schecks an Karin Hester. Sie ist zuständig für den Bereich Hilfen für Frauen der Diakonie im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH und Leiterin des Frauenhauses Herten. "Ich freue mich sehr über diese Spende, weil dadurch einige wichtige Anschaffungen für die Bewohnerinnen möglich werden", so Karin Hester.

Frauen der Comedy-Szene spielen ohne Gage

Einmal im Jahr spielen Frauen der Comedy-Szene aus ganz Deutschland ohne Gage in einer Stadt, die mit einem Großteil der Eintrittsgelder eine Einrichtung für Frauen unterstützt. Das Kulturbüro Herten beteiligt sich seit Beginn an dieser Reihe. Am 12. November 2020 konnte die Kabarettveranstaltung "Sisters of Comedy" aufgrund der Corona-Pandemie in Herten nicht stattfinden. Sie soll voraussichtlich am Mittwoch, 8. November, nachgeholt werden.