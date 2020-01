In der Zeit von Freitag, 3. Januar, gegen 21 Uhr, bis Samstag, 4. Januar, gegen 3.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Zimmer einer Unterkunft an der Nordstraße eingedrungen.

Dazu hebelten sie das Fenster des Zimmers im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang in das Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten den Raum nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und sicherte Spuren, die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.