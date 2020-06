Die Hildener Polizei bittet die Bürger um Mithilfe bei den Verursachern von Unfällen.

Am Dienstag, 2. Juni, parkte in der Zeit von 14 bis 19.45 Uhr die Halterin eines grauen BMW 520i ihren Wagen an der Walder Straße, in Höhe der Hausnummer 172, in Hilden. Anschließend stellte sie Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa800 Euro.

Am Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit von 16.40 Uhr bis 17.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen blauen Opel Corsa und entfernte sich anschließend ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Opel war am Dürerweg, in Höhe der Hausnummer 4, in Hilden abgestellt und wies Beschädigungen an der Stoßstange auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.