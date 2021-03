In der Nacht zu Donnerstag, 11. März, hat die Polizei in Hilden einen mutmaßlichen Fahrraddieb gefasst. Zwei entwendete Fahrräder konnten sichergestellt werden. Die rechtmäßigen Eigentümer wurden bereits ermittelt.

Das war geschehen: Gegen 3.15 Uhr fuhren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Walder Straße in Hilden, als sie auf Höhe der Straße "Henkenheide" einen Mann auf einem Fahrrad begegneten. Nicht nur, dass das Rad des Mannes kein Licht hatte, sondern auch die Tatsache, dass der Mann ein weiteres Fahrrad zu dieser nächtlichen Stunden neben sich her schob, kam den Polizisten äußerst verdächtig vor.

Daher hielten die Polizeibeamten den Mann zwecks einer Kontrolle an, was sich als absoluter Volltreffer herausstellte: Schnell konnte ermittelt werden, dass das weiße Mountainbike der Marke "Cube", mit welchem der Mann unterwegs war, kürzlich im Bereich Grevenbroich entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch für das andere Rad konnte der Mann, ein 31-jähriger Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, keinen Eigentumsnachweis erbringen. Woher er die Räder hatte, wollte der Mann nicht verraten. Dafür fanden die Polizeibeamten aber Werkzeuge zum Aufbrechen von Fahrradschlössern bei dem Mann - unter anderem einen batteriebetriebenen Winkelschleifer (Flex).

Die Konsequenzen für den bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getretenen Mann: Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Hilden gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde seitens der Staatsanwaltschaft entschieden, dass der Mann die Wache wieder verlassen durfte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Noch am Donnerstagvormittag kam dann ein Hildener auf die Polizeiwache, um den Diebstahl seines Fahrrads zur Anzeige zu bringen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem entwendeten Fahrrad um das schwarze Rad handelte, welches der 31-Jährige neben sich her schob. So konnte die Polizei das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer noch am Donnerstag wieder aushändigen.