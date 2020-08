Am Mittwoch, 19. August, kam es auf dem Fritz-Gressard-Platz gegen 14.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, wobei diese schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Hildener mit seinem Pkw Skoda den Fritz-Gressard-Platz in Fahrtrichtung Langenfeld. Der Verkehrfluss war stockend. Mit etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit rollte der Hildener, trotz für ihn geltender rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage, in Richtung der Fußgängerfurt in Höhe Hausnummer 3.

Auf dieser überquerte gerade eine 79-ährige Hildenerin bei Grünlicht die Fahrbahn. Der Skoda Fahrer übersah die Hildenerin und stieß mit ihr zusammen. Die 79-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Sie wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.