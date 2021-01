Liz Polanzki heißt die Autorin des Buches „Anleitung zum Abschalten und Glücklichsein“. Dieses Pseudonym verwendet die Hildenerin Alice Polaniok, die vor kurzem die Veröffentlichung ihres ersten eigenen Werkes feiern durfte. Sie möchte damit anderen Menschen eine Anleitung an die Hand geben, wie sie ihr Leben einfacher und zufriedenstellender gestalten können.

Die Autorin hatte es selbst, sei es privat oder auf der Arbeit, nicht immer einfach in ihrem Leben. Nun möchte sie anderen Menschen mit ihren Tipps, aus persönlicher Erfahrung, sowie Gesprächen mit Kollegen, Freunden und Familie und durch ein wenig Recherche dabei helfen in unterschiedlichen, schwierigen Situationen besser zurecht zu kommen.

Sich nicht zu viele Gedanken zu machen, einfach mal "Nein" zu sagen oder auch einmal Hilfe anzunehmen ist nicht immer leicht. Das Wichtigste aber sei eine positive Einstellung zu sich selbst und den Dingen, die anliegen, sowie die Unterstützung durch Freunde und Familie.

Diese eigene Erfahrung möchte Liz Polanzki jetzt mit anderen teilen und denjenigen, die vielleicht nicht die Unterstützung erfahren, eventuell dabei helfen das Eine oder Andere in ihrem Leben einfacher zu gestalten und zufriedener und ausgeglichener zu werden.

Die Idee zu diesem Buch kam ihr, als mehrere Kollegen sie darauf angesprochen hatten, warum sie immer so entspannt und größtenteils ausgeglichen ist. Den ersten Kollegen hat sie eine Art Kurzanleitung zum „Abschalten und Glücklichsein“ erstellt, mit Punkten, die aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus entstanden sind. Im Laufe der Zeit wurde diese Kurzanleitung immer individueller und nach einigen Gesprächen mit Kollegen, Freunden und Familie kristallisierten sich dann 30 Punkte heraus, die ausschlaggebend sind. Das war die Geburtsstunde des nun erschienen Buches.

Dieser Ratgeber ist für jede Altersklasse und fast jede Lebenslage geeignet, sei es als Geschenk für andere oder aber für sich selbst, um sich selbst auch einmal etwas zu gönnen. Wer es liest, soll für sich und seine individuelle Situation die Punkte herausziehen, bei denen er meint, dass sie ihm weiterhelfen können, auch wenn dies nicht immer so einfach ist.

Das Buch ist im BoD Verlag erschienen und kostet im Internet/ Buchhandel 15,99 Euro und als E-Book 5,99 Euro.