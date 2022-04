Großes Interesse an Musikschulkonzert Hilden. Nach nur wenigen Tagen ist das große Orchesterkonzert „Und jetzt alle!“ der Hildener Musikschule am Samstag, 30. April in der Stadthalle bereits ausverkauft.

Mit diesem Konzert schließt die Musikschule das große landesgeförderte Orchesterprojekt "Und jetzt alle!" ab. Im Rahmen des Projektes haben alle Instrumental- und Gesangs-Schüler, für die es in der Musikschule ein passendes Ensembleangebot gibt, Gelegenheit erhalten, sich dem jeweiligen Ensemble oder Orchester anzuschließen und nach langer Pause wieder (oder auch zum ersten Mal) gemeinsam zu musizieren.