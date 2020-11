Am Volkstrauertag hat die St. Seb. Schützenbruderschaft Hilden trotz der Absage der Bundeswehr und der Stadt Hilden einen Kranz am Ehrenhain am Hauptfriedhof, niedergelegt.

Die kleine Abordnung sah es als Pflicht an, trotz der derzeiten Corona-Lage an dieser Tradition festzuhalten. Das spiegelt auch die guten Beziehungen zur Bundeswehr wieder, die immer mit vielen Kameraden und Kameradinnen am Fest der Schützen teilnehmen.