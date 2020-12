In Corona-Zeiten ist es an Schulen besonders schwer, das Gemeinschaftsgefühl aufrecht zu erhalten. Sonst übliche Weihnachtsfeiern im Klassenverband mit Plätzchen oder Frühstück können nicht stattfinden.



Die Marie-Colinet-Sekundarschule hat nach einer Möglichkeit gesucht, schon in der Adventszeit kleine Akzente zu setzen. Der erste Gedanke, wie das möglich ist in dieser Zeit, kreiste um das Stichwort Digitalisierung. Denn auch Tag der offenen Tür ist nicht möglich – also hat die Schule einen virtuellen Rundgang und einen Erklärfilm auf die Homepage gestellt. Und so entstand sehr schnell die Idee, ein Adventskalender in digitaler Form zu erstellen, zu dem jede Klasse ein Türchen mit einem Film gestaltet hat.

Kreative Beiträge

Und so sieht jetzt die Situation morgens im Klassenzimmer aus: Kaum sind die Hände gewaschen und die Symptomfreiheit festgestellt, dürfen die Kinder das nächste Türchen ansehen. Gebannt schauen alle auf den Film und diskutieren, welcher Film ihnen bisher am besten gefallen hat – denn im Januar wird in der Schulgemeinde abgestimmt, welche Klasse den interessantesten, ungewöhnlichsten, kreativsten oder lustigsten Beitrag geleistet hat. Auch die Eltern wissen diese Aktion sehr zu schätzen und sind neugierig auf die nächsten Beiträge. Eine kleine Aktion, die Freude in die Gesichter zaubert und Corona ein paar Minuten vergessen lässt.