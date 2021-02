Am 10. Februar 1971 beschloss der Rat der Stadt Hilden die Gründung der Musikschule Hilden. Für die Musikschule ein Grund zurückzublicken auf die vergangenen 50 Jahre sowie natürlich diesen runden Geburtstag, soweit es die aktuelle Situation zulässt, mit verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen zu feiern.

Mit dem Ratsbeschluss am 10. Februar 1971 war der Grundstein gelegt für die Entwicklung hin zu einer professionell arbeitenden und bedeutenden Bildungs- und Kultureinrichtung für die Stadt Hilden. Unter der zunächst noch ehrenamtlichen Leitung von Franz Janich, nachfolgend dem ersten hauptamtlichen Musikschulleiter Rudolf Schettel (1977-1979) und schließlich Dr. Peter Hanisch (1979-1989), entwickelte sich die Musikschule bereits in den ersten knapp 18 Jahren zu einer ausgesprochen aktiven Institution. Ab 1989, mit Übernahme der Leitung durch Karl Hentschel und seinem Stellvertreter Thomas Volkenstein, gewannen verschiedene Bereiche der Musikschule noch einmal deutlich an Bedeutung. Im Ensemble-Bereich wurden das Sinfonieorchester und das Blasorchester neu aufgebaut, und im Laufe der Jahre wurden noch viele weitere Orchester, Ensembles und Bands eingerichtet. Der Elementarbereich wurde durch Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen neu ausgerichtet und erweitert. Auch die Förderung junger Talente kam nicht zu kurz, was die bis heute große Zahl an Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ zeigt. Doch damit nicht genug. Begegnungen mit Orchestern im In- und Ausland wie beispielsweise mit dem Warrington Youth Orchestra, der Stadtkapelle Nördlingen und einem Mädchen-und Jungenorchester in Kobe (Japan) kamen hinzu. Neben regelmäßigen Auftritten in der Stadt waren es auch immer häufiger große und durchaus spektakuläre Veranstaltungen wie etwa das große Konzert „Symphonic Rock“ 1993, die Musicalaufführungen „Canto“ (2003) und „Niggel“ (2005) und nicht zuletzt die großen Aufführungen anlässlich des Fabry Jahrs 2010 (Barockoper „Der Bürger als Edelmann“) und der Jubiläen „150 Jahre Stadtrechte“ und „40 Jahre Musikschule“ 2011. Diese besonderen Aufführungen sind zweifellos vielen Hildenern noch in ausgesprochen guter Erinnerung.

Ein weiterer Meilenstein für die Musikschule war der Einstieg in das Kooperationsprogramm „JeKi - Jedem Kind ein Instrument“ ab 2008. Die Beteiligung an diesem Landesprogramm ermöglicht bis heute allen Grundschulkindern den Zugang zu aktivem Musizieren. Darüber hinaus wurde die Breitenarbeit durch Kooperationsprogramme und Projekte mit weiterführenden Schulen deutlich verstärkt.

Angebot stetig erweitert

Heute nehmen über 2.000 Schülerinnen und Schüler regelmäßig Angebote der Musikschule war, vom Kleinkind bis zum Seniorenalter. Nach Eintritt in den Ruhestand des Musikschulleiters Karl Hentschel (2014) und seinem Stellvertreter Thomas Volkenstein (2018) leiten und lenken heute Eva Dämmer und Silke Glaser als ihre Stellvertreterin die Geschicke der Musikschule. Gemeinsam mit dem über die Jahre stetig erweiterten und ausgesprochen engagierten Kollegium führen sie die bewährten Unterrichts-, Kooperations- und Veranstaltungsformate weiter, stellen sich aber durch Erweiterung des Angebotes auch aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen. So sind inzwischen erste Schritte hin zu einer inklusiven Bildungseinrichtung gemacht, in der alle Menschen, die sich musikalisch betätigen wollen, ein passendes Angebot finden. Durch die Kooperation mit Hochschulen (wie beispielsweise seit vergangenen Jahr mit der Folkwang Universität der Künste in Essen) und andere Maßnahmen soll die Förderung besonderer musikalischer Talent intensiviert werden. Und natürlich sind auch die Digitalisierung und die damit verbundenen neuen Herausforderungen sowie Chancen nicht nur angesichts des derzeit ausschließlich online stattfindenden Instrumental- und Gesangsunterrichts ein großes und wichtiges Thema.

Jubiläum om Fokus

In diesem Jahr nun soll aber auch und besonders das 50-jährige Jubiläum der Musikschule im Fokus stehen. Man darf gespannt sein, wie sich die Musikschule angesichts dieses besonderen Geburtstages im Laufe des Jahres digital und hoffentlich auch bald wieder in Form von live erlebbaren Veranstaltungen präsentieren wird.