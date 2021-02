Eine Marke der Österreichischen Post und eine der Deutschen Post sind mit einem Cartoon von Jami erschienen. 60 Cent kostet die Sonderbriefmarke, die sich der Schriftsteller und Cartoonist Jan Michaelis selbst entworfen hat. Michaelis ist Mitglied im Haus Hildener Künstler. Anlass ist sein Cartoon „Seewohlstandsrettung“, der auf der Insel Baltrum im Jahr 2020 beim Inselwitz entstanden ist und in der Wanderausstellung und dem Katalog zum Salzburger Karikaturenpreis zu sehen sein wird.

Der gebürtige Heilbronner lebt in Düsseldorf-Oberbilk und sagt: "Ich freue mich über Briefmarken zu Lebzeiten, früher musste man erst mal sterben oder ein Land anführen, um so etwas erleben zu dürfen." Seine Briefmarke ist Teil eines Crowdfunding Projekts, also einer besonderen Art der Finanzierung für weitere Publikationen. Die Marke mit dem Cartoon zeigt Flüchtlinge im überfüllten Schlauchboot von einer Person am Bug eines Luxusschiffes abgewiesen. Es gibt eine limitierte Stückzahl von maximal 50 Exemplaren der 60 Cent Marke. Wer sie bestellen möchte, schreibt eine E-Mail an janmichaelis@live.de. Gegen einen Förderzuschlag in Höhe von 4,40 Euro zu Gunsten einer Publikation von Jan Michaelis wird die 60-Cent-Marke dann zugeschickt. Sie gilt für Postkarten innerhalb Deutschlands. Die Österreichische Marke hat 85 Cent Markenwert und kostet auch je Marke 5 Euro inclusive Förderzuschlag. Hier gibt es nur einen Bogen zu 20 Marken, gummiert. Die Marke kann auch Einzeln bestellt werden.