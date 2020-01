Die KuKuK-Dozentin Katja Preuß-Reisdorf wird an drei Samstagen im Februar zwischen 10 und 12.30 Uhr im Kunstraum des Helmholtz Gymnasiums, Am Holterhöfchen 30, einen Ton-Workshop für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren anbieten.

Der Kurs der Kinder und Jugendkunstschule KuKuK findet am 1., 15. und 29. Februar statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. In diesem Kurs lernen die Kinder verschiedene Techniken kennen.

Mit dem Material Ton können sie lustige Tiere, Dinosaurier oder passend zu Ostern bunte Hasen töpfern. Der Fantasie und Experimentierfreude werden keine Grenze gesetzt. Die Kursteilnehmer werden ermutigt mit Ton und Farbglasuren die unterschiedlichsten Werkstücke zu gestalten und die eigene Kreativität zu entdecken.

Zeit für Experimente

Neben dem Gestalten von Tieren oder Wunschfiguren wird auch Zeit bleiben, um frei zu matschen und zu experimentieren. Ziel dieses Angebotes ist es zu lernen, die eigenen Ideen auszudrücken und umzusetzen. Der Kurs wird individuell für Anfänger bis Fortgeschrittene gestaltet. Eine schriftliche Anmeldung ist per E-Mail (kukuk@hilden.de), per Post (Kulturamt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden), über das Kontaktformular auf www.hilden.de oder persönlich im Rathaus (Raum 327) möglich.