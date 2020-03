Am Montag, 9. März spielt die Band FRAMIC im Rahmen der Montagsreihe im Retro am Fritz-Gressard-Platz 4-9 in 40721 Hilden.



Die beiden Musiker Frank Sandfort und Michael Pape präsentieren ihr aktuelles Programm von Rock und Pop Hits der vergangenen 50 Jahre.

Covermusik

Die kleine Besetzung bietet mit prägnanter Leadstimme und ausgefeilten Gitarrensätzen Covermusik in der ursprünglichen Form. Der live gespielte Footstomper gibt der Musik den Beat und rundet den Sound optimal ab. Verschiedene Bandprojekte und langjährige Bühnenerfahrung machen FRAMIC zu einem Top Musicact mit vielseitigem Programm.

Die Musiker covern Songs von Interpreten wie: Buddy Holly, CCR, Elvis, Queen, The Monkees, Slade, Van Morrison oder Marius Müller Westernhagen.

Die bunte Songauswahl und der hervorragende Sound machen FRAMIC zu einem unvergesslichen Erlebnis. Los geht es ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!