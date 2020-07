Der Hildener Lions Club hat einen neuen Präsidenten. Zur Jahresmitte wechselt gemäß seiner Satzung beim Hildener Lions Club die Präsidentschaft. Im 30. Jahr seit Gründung des Clubs tritt Frank Rösner die Nachfolge von Dr. Petra Zylla an.



Corona bedingt konnte die Übergabe nur in kleinem Rahmen stattfinden. Trotz der gegebenen Unsicherheiten werden alle möglichen Aktivitäten unter dem bekannten Motto stehen: "We serve - wir dienen", betont der Club. So gebe es eine Neuauflage des Adventskalenders. Der Club danke schon jetzt allen Sponsoren und Unterstützern. Der Erlös komme dem Kinderschutz und der damit verbundenen Prävention zu Gute.

Konzert im März

Das ausgefallene Konzert mit dem Ausbildungsmusikkorps und dem sinfonischen Blasorchester der Musikschule soll am 10. März 2021 nachgeholt werden. Rösner freue sich auf seine anspruchsvolle Aufgabe und besonders darauf, neue Akzente setzen zu können.