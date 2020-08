Etwa zwei Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt und auch wir selbst bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Viele Menschen lieben das Wasser, andere sind wasserscheu. Die Schreibwerkstatt, die am Mittwoch, 2. September, von 18 bis 20.15 Uhr im Gemeindezentrum Reformationskirche, Markt 18, stattfindet, richtet sich an Menschen, die sich mit Wasserfragen beschäftigen und Wassergeschichten erzählen wollen. Zwischen den Schreibphasen gibt es Lese- und Austauschrunden mit Referentin Magret Sönnichsen.



Die Gebühr beträgt 6 Euro. Anmeldung sind in der Evangelischen Erwachsenenbildung (eeb) unter der Telefonnummer (02103) 53948 oder per E-Mail an info@eeb-hilden.de möglich.