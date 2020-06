Der bisherigen Bürgermeisterkandidat verwirklicht Lebenstraum "Nicht alles lässt sich vorhersehen. Ich werde aus persönlichen Gründen in der kommenden Kommunalwahl nicht als Bürgermeisterkandidat antreten und auch nicht mehr für den Rat kandidieren." Das teilt Claus Munsch, der bisherige Bürgermeisterkandidat der Allianz für Hilden mit.

"Gleichzeitig gebe ich meine politischen Ämter mit sofortiger Wirkung zurück", kündigt er im Gespräch am Montagmorgen mit dem Wochen Anzeiger an. In einer kurzfristig einberufenen Vorstandssitzung der Allianz am vergangenen Sonntag hatte er zuvor seine Parteikollegen von seinem Entschluss informiert.

Keine Querelen

"Nein", erzählt er lächelnd, "es gibt keine politischen Querelen in der Allianz." Der Grund sei ein rein privater: "Meine Frau und ich haben schon lange ein 'altes Gemäuer" gesucht und sind nun fündig geworden. Allerdings nicht in Hilden, sondern weiter entfernt. Das macht es mir natürlich unmöglich, hier in Hilden nach der Wahl möglicherweise das Amt des Bürgermeisters wahrzunehmen."

Munsch rechnet damit, dass er innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate aus der Itterstadt in seine neue Heimat an der niederländischen Grenze umziehe.

Dank an Mitstreiter

"Mein besonderer Dank gilt Friedhelm Burchartz für seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Allianz für Hilden und zuletzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er war unermüdlich für die Interessen der Hildener unterwegs, hat Lösungsansätze ermittelt und

mit mir gemeinsam für sie gekämpft. An vielen Stellen haben wir dazu beitragen können, dass die Lebensqualität für Hildenerinnen und Hildener nicht durch politische Fehlvorgaben beeinträchtigt wird", kann sich Munsch ein wohl letztes politisches Statement nicht verkneifen.

Wie es politisch in der Allianz für Hilden weitergeht, entscheidet die Wählergeminschaft in den kommenden Tagen. "Ich wünsche der Allianz für Hilden ein glückliches Händchen bei der Besetzung von Wahlbezirken und Reserveliste und natürlich viel Erfolg für die anstehende Kommunalwahl und darüber hinaus."