Die ersten drei Polizeibehörden in NRW haben den Testbetrieb für die neuen Distanzelektroimpulsgeräte aufgenommen. Innenminister Herbert Reul stellt die zusätzliche Waffe der Polizei in Dortmund vor.

Innenminister Herbert Reul stellte am Freitag, 15. Januar 2021, das neue Distanzelektroimpulsgerät (kurz DEIG genannt), bei einem Medientermin in Dortmund vor. Ab sofort werden Polizistinnen und Polizisten des Wachdienstes in Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen das neue "DEIG", erkennbar an seiner gelben Signalfarbe, gut sichtbar tragen.

Start der Testphase

,,Heute starten wir die Pilotphase und übergeben die ersten Distanzelektroimpulsgeräte an die Beamtinnen und Beamten des Wachdienstes. Diese werden sie intensiv in der polizeilichen Praxis testen. Erst wenn wir ganz sicher sein können, dass sie uns wirklich nützen, werden wir entscheiden, ob wir die neue Waffe flächendeckend für die NRW-Polizei einführen", sagte Herbert Reul.

Training der Polizeibeamten

Seit September 2020 hat sich eine Projektgruppe beim "Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste" mit den Vorbereitungen des Piloten auseinandergesetzt und sich um die Ausbildung und das Training der Polizistinnen und Polizisten sowie um die Anschaffung der Geräte gekümmert.

Dazu erlärte der Innenminister: ,,Mir geht auch im Testbetrieb keine Beamtin und kein Beamter mit einem Distanzelektroimpulsgerät auf die Straße, ohne mit dem Gerät vollumfänglich vertraut zu sein. Beim Einsatz einer solchen Waffe gibt es sicherlich Chancen, aber auch Risiken. Hier muss gut abgewogen werden."

Wirkung der Waffe

Muss das "DEIG" eingesetzt werden, sendet es nach Abschuss zweier Elektroden Stromimpulse aus, die auf das menschliche Nervensystem wirken. Bis zu einer Entfernung von rund sieben Meter kommt es dann zu einer Muskellähmung, die den Angreifer kurzzeitig handlungsunfähig macht und die Polizistinnen und Polizisten in die Lage versetzt, die Person zu überwältigen, ohne weitere Gewalt anwenden zu müssen.

Test bis 2022

Im Frühjahr 2022 werden dann die Ergebnisse des Pilotprojekts vorliegen und anschließend ausgewertet. Auf der Grundlage des Abschlussberichtes wird anschließend über die Einführung der Distanzelektroimpulsgeräte für die NRW-Polizei entschieden.

Von der Schweizer Polizei wird der TASER x26 schon seit dem Jahre 2009 erfolgreich eingesetzt.