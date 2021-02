Mitte des Monats beziehen die Beschäftigten der Geschäftsstelle Hilden des jobcenters ME-aktiv einen neuen Standort. Aufgrund des Umzugs in die Hochdahler Straße 14 sind die Kolleginnen und Kollegen dieser Geschäftsstelle in der Zeit vom 10. bis zum 12. Februar nicht erreichbar.

Die Mitarbeitenden der anderen Geschäftsstellen des jobcenters ME-aktiv sind an diesen Tagen zwischen 8 und 16 Uhr über die Telefonnummer (02104) 14163-222 zu erreichen. Auch die Rufnummer des Service Centers (02104) 14163-0 ist wie gewohnt zwischen 8 und 18 Uhr geschaltet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind persönliche Vorsprachen für das gesamte jobcenter ME-aktiv aktuell nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung und nur in dringenden Notfällen möglich. In diesem Fall können sich Kunden der Geschäftsstelle Hilden an den genannten Tagen an alle anderen Geschäftsstellen wenden. Aktuelle Informationen sind auch immer auf der Webseite www.jobcenter-ME-aktiv.dezu finden.