Die Stadtverwaltung Hilden stellt wegen des Coronavirus auf Notbetrieb um, teilt die Stadt Hilden mit.

[text_ohne][ortsmarke]Hilden.[/ortsmarke][/text_ohne] Die Maßnahme der Stadtverwaltung Hilden diene zum Schutz der Bevölkerung, des Personals stelle die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicher. "Die Dienststellen bleiben ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Das betrifft sowohl das Rathaus als auch alle weiteren Gebäude wie zum Beispiel den Zentralen Bauhof und die Jugendförderung", heißt es in der Mitteilung weiter.

Dringende Anfragen könnten weiterhin per E-Mail, telefonisch sowie postalisch geregelt werden. "Die entsprechenden Kontaktdaten sind unter www.hilden.de zu finden."

Persönliche Termine werden demnach nur für bestimmte Anliegen mit hoher Priorität vereinbart. Anfragen ohne Dringlichkeit stelle die Verwaltung in den kommenden Wochen zurück.

Für Fragen werde die Stadt Hilden kurzfristig ein Bürgertelefon einrichten. Die Nummer wird dann unter www.hilden.de/corona veröffentlicht. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese notwendigen Einschränkungen. Ziel sei es, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und damit die Zahl der Neuinfektionen möglichst gering zu halten. „Das hat den Vorteil, dass das Gesundheitssystem besser damit umgehen kann und nicht so schnell an seine Leistungsgrenzen stößt“, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings. „Auch wenn das Corona-Virus bei vielen Infizierten harmlos verläuft, sind Menschen mit Vorerkrankungen oder einem schwachen Immunsystem auf eine gute Betreuung zum Beispiel im Krankenhaus angewiesen“, sagt die Bürgermeisterin.