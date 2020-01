Für Kinder und Jugendliche bietet der Hildener Verein Interaktiv Reisen in den Ferien Sprachkurse an. Ziel ist, "das Englische verbessern und oder die Kenntnisse der Sprache ausprobieren, ohne dass es gleich wie Schule aussieht", teilt der Verein mit.

Hierzu biete der als gemeinnützig anerkannte Verein Interaktiv Reisen e.V. aus Hilden ein entsprechendes Konzept.

Die Kurse können in den Oster-, Sommer- und Herbstferien absolviert werden. Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahren können an der „English Riviera“ in Torquay / Devon / England Spracherfahrungskurse belegen. Vor Ort können sie sich sowohl im Englischen wie aber auch in der Persönlichkeit bei ungewöhnlichen, erlebnispädagogisch ausgerichteten Aktivitäten ausprobieren und weiterentwickeln.

Kursheft erschienen

Weitere Infos gibt es im neuen Kursheft „Sprachkurse/Spracherfahrung für Kinder und Jugendliche England 2020“, das beim Verein Interaktiv Reisen e.V. in Hilden angefordert werden. Der Verein an der Hans-Sachs-Straße 16 ist unter Telefon (02103) 361836, www.interaktiv-ev.de oder via E-Mail info@interaktiv-ev.de erreichbar.