Am kommenden Freitag, 31. Januar, wird Pfarrer Yorck-Peter Wolf in einem Gottesdienst verabschiedet und durch Superintendent Frank Weber entpflichtet. Der Gottesdienst findet um 10.30 Uhr in der Friedenskirche, Molzhausweg 2, statt. Im Anschluss gibt es bei einem Imbiss die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit Pfarrer Wolf.



Seit 1990 ist er in der Kirchengemeinde Hilden als Gemeindepfarrer tätig. Seit 2002 arbeitet er mit geteilter Pfarrstelle in der Kirchengemeinde und als Schulpfarrer im Evangelischen Schulzentrum Hilden. Sein besonderes Anliegen war stets die Verbindung beider kirchlicher Bereiche.

Projekte initiiert

In Projekten, wie der Jugendbegegnung in Saratov, Russland, oder im Begegnungszentrum Foyer Le Pont in Paris sei dieser Ansatz gut gelungen. Viele weitere Projekte setzte er um wie die Gründung des Dritte-Welt-Laden oder die Gründung des Gesprächskreises junger Männer sowie in der Partnerschaftsarbeit mit der Gemeinde Longa und Dianga im Kongo. Durch dieses Engagement wurde die Kongo-Partnerschaft in der Gemeinde und der Schule lebendig gehalten. Superintendent Frank Weber erklärt: „Der Übergang in den Ruhestand ist ein bedeutender Schritt. Ich danke Yorck-Peter Wolf für seine Arbeit, insbesondere für seine besonne Art, die Gemeinde zu leiten und zu begleiten. Für alle kommenden Zeiten wünsche ich ihm, dass er viele seiner Pläne verwirklichen kann, gesund und von Gott bewahrt bleibt.“