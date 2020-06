Die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Verbraucher im Kreis Mett kritisiert, dass die Tickets für den Besuch des Hildener Waldbades nur über das Internet möglich sind. Damit werden all jene ausgeschlossen, die nicht über einen Internetzugang verfügen. Das treffe vor allem sozial Schwache und Senioren.



"Wir freuen uns über dieses bürgerfreundliche Angebot der Stadtwerke Hilden. Wir haben Verständnis, dass unter Berücksichtigung der vorgegeben Rahmenbedingungen die Öffnung nur mit Einschränkungen möglich ist", teilt die Arbeitsgemeinschaft mit. Nicht verständlich für uns ist allerdings, dass Tickets ausschließlich online erworben werden können. Damit wird einer großen Gruppe Hildener Mitbürger der Zugang verwehrt oder zumindest erschwert", befürchtet Erwin Knebel, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Es gehe auch anders: Im Solinger Heidebad, im Blütenbad Leichlingen, in Heiligenhaus, in Wülfrath und sogar im Essener gruga Bad gebe es Alternativen zum Onlineverkauf. Karten könnten dort im Vorverkauf auch an anderen AStellen erworben werden, so Knebel.

Offener Brief an Bürgermeisterin

"Warum ist es nicht möglich, Tickets beispielsweise auch telefonisch zu erwerben?", fragen sie in einem offenen Brief Bürgermeisterin Birgit Alkenings. "Wir möchten Sie bitten, Ihren Einfluss bei den Stadtwerken geltend zu machen mit dem Ziel, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken und doch nach geeigneten Alternativen zu suchen."

Die AG erinnert daran, dass die davon betroffenen Mitbürger zum größten Teil zu den Kunden der Stadtwerke gehören und mit ihren regelmäßigen Energieabrechnungen indirekt das Waldbad mitfinanzieren.

Zusätzliche Kritik am Waldbad gibt es, weil es keine ermäßigten Karten für Sozialschwache gebe. "Werden Harzt IV-Empfänger ausgeschlossen?", lautet die Frage einer Bürgerin an die Redaktion.

"Eine Ticketbestellung per Telefon ist für uns nicht durchführbar", erklärt Stadtwerkesprecherin Sabine Müller auf Nachfrage. Sie verweist auf die fehlenden Zahlungsmöglichkeit und vor allem auf die vorgeschriebene Registrierung der Gäste. "Wir müssten dann vor Ort die entsprechenden Daten aufnehmen. Das kostet natürlich Zeit und würde unweigerlich zu Warteschlangen führen. Aber gerade die wollen wir vermeiden, damit jeder sein Zeitfenster (jeder Besucher kann entweder morgens oder nachmittags schwimmen. Anm. d. Red.) auch optimal nutzen kann." Die Einrichtung einer Extrakasse sei aus wirtschaftlichen gründen nicht möglich. "Jeder Interessierte ohne Internetanschluss kennt jemanden in der Familie oder im Freundeskreis kennt, der die Buchung vornehmen kann, um dann das Waldbad zu besuchen", ist sich Müller sicher. "Sozial Schwache sind vom Waldbadbesuch nicht ausgeschlossen", weist Müller entsprechende Vorwürfe zurück. "Jeder, der einen Itterpaß vorlegt, erhält den ermäßigten Eintritt. Wir haben bei der Ticketauswahl extra einen Button Itterpaß eingefügt", betont Müller.

Itterpaß

Die Stadt hat den Itterpaß für einkommensschwache Hildener aufgelegt. Über ihn gibt es zahlreiche Vergünstigungen. Dazu zählt auch der ermäßigte Eintritt ins Waldbad. Jedes Familienmitglied ab dem vollendeten 15. Lebensjahr erhält einen Itter-Pass, der nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis gültig ist. Antragsformulare gibt es im Hildener Jobcenter ME-aktiv an der Hofstraße 56-60.