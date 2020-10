Von Juli bis Oktober 2020 fanden die Spiele im Rahmen der Clubmeisterschaften in allen Disziplinen statt. Nach vielen spannenden Begegnungen konnten am Samstag, 26.9. die Endspiele ausgetragen werden.

Herzliche Glückwünsche gehen an die Sieger und Zweitplatzierten:

Herren Einzel offen:  Mathias Metzger vs. Andre Körbs - 6:3, 3:6, 10:5

Herren Einzel Ü40:  Stephan Heuser vs. Igor Yanover - 3:6, 6:2, 8:10

Herren Doppel:

Stephan Heuser/Jasin Icimli vs. Stephan Horn/Alex Kozelev - 6:4, 6:1

Damen Doppel:

Jennifer Herold/Alexandra Hinske vs. Katharina Albrecht/Jessica Baur - 6:1, 6:3

Damen Einzel:

1. Platz Alexandra Hinske, 2. Platz Petra Roßleben

Mixed:

Alexandra Hinske/Stefan Schlebuch vs. Annerose Behrens/Detlef Elstner 6:1 und 6:1

Glückwünsche gehen aber auch an die 3. und 4.platzierten, die alle tolle Spiele absolviert haben:

Herren Einzel offen: 3. Stephan Heuser, 4. Marlon Rendel

Herren Einzel Ü40: 3. Detlef Elstner, 4. Thorsten Schmidt

Herren Doppel: 3. Igor Yanover/Thorsten Schmidt, 4. Marcel Hunold/Marlon Rendel

Damen Doppel: 3. Karin Horn/Petra Roßleben, 4. Charlotte Bönisch/Alexandra Pilz

Mixed:  

3. Katharina Albrecht/Marlon Rendel, 4. Hannelore Baur/Vlassi Paraskevopoulos

Damen Einzel: 3. Alexandra Pilz, 4. Hanne Stettner

Mit ein wenig Wehmut verabschieden sich nun die Tennisfreunde von der Sommersaison 2020. Das Sommertraining ist beendet und findet seine Fortsetzung im Winter in den Hallen. Dort haben auch die Winterabos begonnen. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen schönen Herbsttag, an dem tagsüber auf den Plätzen gespielt werden kann, bevor die Anlage winterfest gemacht wird.