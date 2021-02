Auch im Fachbereich "Gesundheit" bietet die VHS Hilden-Haan für die Zeit des Lockdowns hilfreiche Online-Kurse an. So können Rücken- und andere körperliche Beschwerden auch im Homeoffice angegangen werden.

Ob Qigong - online ab Montag, 22. Februar, (Kursnummer U32130), ein Fachvortrag mit dem Titel "Ein gesunder Rücken kann auch entzücken" am Samstag, 27. Februar, (Kursnummer U33084) oder der Kurs "Ausgleich- und Ganzkörpertraining" ab Mittwoch, 3. März (Kursnummer U33180) - Teilnehmer können sich in den eigenen vier Wänden um ihre Gesundheit kümmern. Der Kurs "Yoga - online" ab Donnerstag, 18. Februar, (Kursnummer U32240) startet als online-Format - in den Kursraum geht es erst wieder, wenn das erlaubt ist. Alle Kurse finden über die datenschutzkonforme VHS-Cloud statt. Teilnehmer brauchen lediglich einen PC, Laptop oder Tablet mit Lautsprechern und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.

Mehr Infos gibt es unter www.vhs-hilden-haan.de