In Kooperation mit örtlichen Anbietern und Vereinen macht der Wochen Anzeiger wieder Programm in den Sommerferien. In der schulfreien Zeit bieten wir viele tolle Aktionen für Kinder an. In der nächsten Woche können Jungen und Mädchen beim Kartfahren ihr Können zeigen.

Hilden. Am Mittwoch, 15. Juli, findet die Ferienaktion des Wochen Anzeigers von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem „Hans-Sachs-Ring“, Hans-Sachs-Straße 17, in Hilden statt. Auf der Indoor-Kartbahn können sich 10 Kids im Alter von 10 bis 13 Jahren (Mindestgröße 1,30 Meter) heiße Rennen liefern. Die Karts können in der Halle bis zu 40 Stundenkilometern schnell werden. Selbstverständlich dürfen auch Eltern sowie Geschwister und Freunde zum Anfeuern mitkommen.

Zunächst gibt es für alle Teilnehmer - egal, ob mit oder ohne Vorerfahrung, - eine kurze Einführung. Die Mitarbeiter vom „Hans-Sachs- Ring“, erklären das Fahrzeug, wie man einsteigt, den Sitz verstellt und wo Gas und Bremse zu finden sind.

Die ersten Runden werden unter Gelb gefahren, das heißt langsam fahren und nicht überholen. Die jungen Rennfahrer sollen erst mal das richtige Gefühl für das Gas geben und die Bremsen bekommen und erfahren, wie sie den Abstand zum Vordermann richtig einhalten. Zwischendurch werden die Regeln gelernt, denn die Teilnehmer müssen die Flaggensignale kennen, damit sie sich auf der Rennstrecke zurecht finden.

Abschlusstraining

Beim Abschlusstraining dürfen dann alle richtig Gas geben und auch mal mit quietschenden Reifen fahren. Dabei werden auch die Zeiten gemessen, und am Ende gibt es für alle einen Kart-Führerschein, mit dem sie jederzeit fahren können.

Der „Hans-Sachs-Ring“ ist montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen über die Indoor-Kartbahn gibt es online auf www.hans-sachs-ring.de.